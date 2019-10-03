美國《富比世》雜誌2日公布2019年美國400富豪榜，亞馬遜創辦人貝佐斯雖然因離婚財產大失血，但仍蟬聯第一。當天適逢沙烏地阿拉伯記者卡舒吉遇害屆滿一周年，《華盛頓郵報》老闆貝佐斯在紀念儀式上對土耳其籍未婚妻成吉茲表示，「妳不孤單」，並給了她一個大擁抱。

中央社報導，成吉茲在紀念儀式中要求知道遺體下落。一年前的今天，本來即將與成吉茲結婚的卡舒吉走進沙國總領事館，準備領取再婚所需的證明文件，成吉茲在館外等候，但卡舒吉再也沒有走出總領事館。事實上，他入館七分鐘後就氣絕，據信遺體遭到肢解且至今下落不明。

貝佐斯致詞時對成吉茲說：「從來都不該有人蒙受發生在妳身上的事。」他說完「我們都在這裡，妳不孤單」後，隨即走向成吉茲並給她一個大擁抱。卡舒吉生前是華盛頓郵報專欄作家。

川普與貝佐斯彼此有心結。川普曾批評亞馬遜逃漏稅，阻攔與政府的合約，更表示亞馬遜令美國郵局損失數十億美元。而貝佐斯曾揭露他遭到與川普總統關係密切的媒體公司恐嚇勒索。一位華郵記者更宣稱，貝佐斯聘請的調查人員懷疑，「政府單位」有可能取得貝氏與小三之間的私密通訊，並洩露給了媒體。

卡舒吉生前友人在距離他遇害地點的沙國總領事館前方舉辦儀式，紀念這位聲譽卓著的記者、作家和運動人士。

美國中央情報局（CIA）和西方國家政府曾表示，他們認為沙國王儲穆罕默德下令殺害卡舒吉。不過沙烏地官員一再表示，王儲與本案毫無關連。

本案21名嫌犯中有11人遭到起訴，沙烏地檢方對其中5人求處死刑。但相關審訊沒有公開，而且截至目前只進行過幾場聽審。

經歷史上最貴的離婚後，貝佐斯的身家則從一年前的1600億美元跌至1140億美元。而他的前妻麥肯琪首次躋身《富比世》富豪榜，以361億美元的身家排在第15位，成為美國第三大女富豪。與貝佐斯離婚後，麥肯琪分得約4%的亞馬遜股票，是貝佐斯此前所持亞馬遜股份的四分之一。

微軟聯合創辦人比爾蓋茲仍然位居第二位，身價1060億元，他與貝佐斯身價的差距大幅縮減至80億元。被尊稱為「股神」的巴菲特則以身價808億元，排行第三。

(中時 )