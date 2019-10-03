英國菸草大廠帝國菸草今天表示，執行長古柏（Alison Cooper）將下台。受到美國社會反對電子菸浪潮衝擊，帝國菸草先前發布獲利警訊。

帝國菸草（Imperial Brands）在沒有交代離職原因的聲明中指出，任職20年、擔任9年執行長的古柏，將在找到繼任人選後離職。

在宣布這項消息前一週，帝國菸草發布黯淡獲利警訊，並歸咎於新世代產品電子菸在美國市場面臨困境以及分公司在非洲、亞州和澳洲的業績表現疲軟。

帝國菸草並將年度營收成長預測從4.0%下修至2.0%。

帝國菸草董事長威廉森（Mark Williamson）說：「古柏孜孜不倦工作且充滿活力與熱情…董事會要感謝她做出的巨大貢獻。」

「在她擔任執行長期間，大幅簡化和重塑公司業務，強化公司的長期成長潛力，讓股東取得超過100億英鎊（約新台幣3815億元）股息紅利。」

生產電子菸blu以及諸如戴維多夫（Davidoff）、高盧金絲（Gauloises）和溫斯頓（Winston）這類傳統香菸品牌的帝國菸草，也在尋找接替威廉森的新董座人選。

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(中央社)