IKEA宜家家居台中店創業圓夢計畫競賽開跑，獲選者可免費進駐IKEA台中店1樓，目前提供6間樣板店面，給想創業的民眾參考。（黃國峰攝）

有創業夢想、有良好的開店規劃，但苦無創業基金怎麼辦？台中市府經發發局攜手IKEA集團推動「IKEA宜家家居台中店創業圓夢計畫競賽」，只要是年滿25歲的台中市民，有以上條件，就可以來參加競賽，獲選者將免租金進駐IKEA台中店1樓兩個月，活動自10月5日開始報名至31日止，歡迎有創業想法的民眾踴躍投件。

中市經發局副局長李逸安3日出席「IKEA宜家家居台中店創業圓夢計畫」活動時表示，青年創業時需要相當的社會支持，市府積極建立平台輔導青創，補助新創產品研發、技術提升與資金媒合，感謝IKEA台中店拋磚引玉，吸引更多企業加入台中創業資源平台。

IKEA集團董事Martin Lindstrom、台中店店長陳國賢表示，不只2個月免租金，IKEA更現場提供完整的商業空間規劃，創業民眾只要帶著你的商品來此鋪貨，便可開始做生意，目前有六間樣板店舖，在一樓展出，台灣有許多創業家的點子源源不絕，卻苦無資源解決空間規劃問題，或是找不到合適地點和店面等，此次IKEA台中店免費開放創業家進駐，期盼幫助他們離夢想更進一步。

中市經發局指出，二個月加碼免水電費，進駐後前兩週營業額最高的商店，更可贏得1萬元禮券，參賽者可透過線上表單報名（https：／／pse.is／IKEAfreeshop），填妥後將創業企劃書寄至fshop＠ikea.com.tw，詳情可至IKEA台中店官網和粉絲專頁公告查詢。

(中時 )