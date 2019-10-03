已連續舉辦7年的正修圖資藝文月「百萬好書票選」登場！今年主題「圖書館偵探事件簿」，推出「偵探推理主題書展」、「借閱偵探推理書籍，好禮大放送!」，票選圖書有機會抽到任天堂Switch遊戲機及時下最夯的健康氣炸鍋，希望引發師生對閱讀的興趣，進一步享受閱讀的樂趣。

正修科大圖資處長施文玲指出，本次活動最特別的是，以偵探推理圖書為主題，各書商成立專區讓師生票選，對偵探迷來說是一大福音。

票選辦法只要將選票夾入所選書中，圖書資訊處將依選票的高低，決定購買為館藏的優先順序，師生除可享受一日書店的樂趣外，最幸福的是，師生所挑選的書籍將由圖書資訊處買單，預計一天內將購進上百萬元好書，透過活動讓師生與圖書館一起來選書，成為書的主人。

為鼓勵師生參與，圖書資訊處將收集活動當天選票，將在11月7日上午公開抽獎，最大獎任天堂Switch遊戲機，還有1台時下最夯的健康氣炸鍋、小米手環2隻、7-11禮券等，另今年為激勵系所師生參與，特規劃系所參與人數排行榜，參與人數排名前3名的系所，可分別獲得5000元、3000元及1000元禮券，讓師生在參與輕鬆活潑的過程，主動走入圖書館。

(中時 )