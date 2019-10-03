統一獅隊球星蘇智傑不只今年在中職表現穩定，今日將完成120場全勤出賽，更受國家隊青睞，同時入選亞錦賽及12強賽名單，對此蘇智傑認為同時入選中華隊對身體不會造成太大負擔，反而可以「以賽代訓」維持好狀態，不過是否真的兩項賽事都出賽，統一獅球團還在協調當中。

蘇智傑表示雖然全勤加上連續入選2個國際賽名單，身體可能會有點疲累，不過並不會覺得比賽負荷太重，反而如果只入選12強賽，會因為中職球季結束後有一段練習「空窗期」，導致身體太放鬆，因此他認為兩個都參加其實有好有壞，並不排斥都打，不過還需要尊重獅隊球團安排。

獅隊則表示希望能以12強賽為主，因為蘇智傑今年打滿120場比賽，希望他能有足夠休息，這部分還需要靠球團與棒協溝通再做最終確認。因此即使蘇智傑表達兩邊都有參賽意願，還需要尊重球團與棒協的決定。

而蘇智傑則表示，這是他第一次入選像12強賽這樣高層級的國際賽，希望自己能保持平常心參加，不過也很期待能與中職其他三隊的學長們並肩作戰。他也提到如果最後要打亞錦賽，將又要和2015年亞錦賽隊友張育成、林子偉等美職好手同隊，「上次打亞錦賽就是跟他們當隊友，希望可以向他們討教大聯盟的生活或技術，這樣對自己也是幫助。」

(中時電子報)