員林市長游振雄(左)餵女人瑞煌蔡寬吃蛋糕。（謝瓊雲攝）

員林市百歲人瑞黃蔡寬，是全國最高齡志工，擔任慈濟志工30年，每天在員東路巷弄長照站C據點為里民量血壓；她透露養生之道就在早睡早起、天天出門散步、拉筋，別整天坐在客廳滑手機、看電視。

員林市長游振雄3日一早拜會全市7名百歲人瑞，致贈敬老金、金戒指與蛋糕，黃蔡寬是唯一不在家裡待客的受訪者，游振雄前往長照站「探班」，不忘請教其長壽祕訣；筋骨軟Ｑ的她立刻當場示範直立彎腰、雙掌壓地的保健拉筋絕招。

黃蔡寬1919年出生於二水鄉，年輕時是助產士，40年生涯中接生逾2000人，60歲退休後遊歷多個國家看世界，70歲那年成為慈濟志工，茹素30年。她說，平時多吃蔬菜水果，每天到公園走30分鐘，一定要天天拉筋，別整天坐在客廳看電視，這就是她的養生之道；長壽沒有特殊祕訣，當志工更讓她更有歡喜心，天天歡喜開心、多動、吃得健康，「分秒不空過、步步踏實做！」。

游振雄表示，黃蔡寬阿嬤一頭銀白頭髮，總是笑臉迎人，頭腦清楚、步履穩健，加上柔軟筋骨，近幾年不論在環保站、社區關懷、醫療等各種志工服務，都仍可看見她充滿活力的身影，不因高齡而怠慢，反而快步向前，把握每一次付出，生命歷程如倒吃甘蔗，愈來愈精彩。她不只用感恩心做環保、疼惜大地，更精益求精，學會使用電子書，勸募做慈善，達到無紙化的環保實踐。

游振雄說，家有一老如有一寶，長者對於社會的卓越貢獻令人感佩，長者豐富的人生閱歷及智慧，更是社會重要的資產。員林市每年編列重陽敬老禮金每人500元，配合縣府重陽敬老金一同發放，依長輩意願可選擇匯款轉帳和現金領取，目前全市長輩選擇匯款轉帳者有1萬2428多人，約佔65％。

(中時 )