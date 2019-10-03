最高行政法院第四庭審理一件綜合所得稅上訴案，評議後認為有關海外期貨交易所得如果虧損，可依《所得基本稅額條例》第12條第1項第1款，核算計入個人基本所得額，適用《所得稅》有關財產交易損失扣除規定，因和先前裁判的法律見解歧異，今(3)日裁定將這項法律爭議提交大法庭裁判，以統一最高行政法院各庭間歧異的法律見解。

最高行政法院第四庭，是在審理高雄高等行政法院一件綜合所得稅案判決上訴案時，認為上訴人民國104年度綜合所得稅結算申報，列報配偶有依《所得基本稅額條例》第12條規定，應計入基本所得額的海外期貨財產交易所得。

但上訴人主張該海外期貨交易自2010年迄2015年12月仍為虧損狀態，並無利得，稽徵機關依所得基本稅額條例第12條第1項第1款規定，核算應計入個人基本所得額的海外期貨財產交易所得時，是否應適用所得稅法有關「財產交易損失扣除」規定（即將前3年度海外期貨財產交易損失扣除），因稽徵機關及最高行政法院先前裁判採否定說，故案庭擬改採肯定說，將交由大法庭裁判，統一法律見解。

(中時 )