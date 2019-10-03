台中市警察局第一分局執行「安居緝毒專案」，經警政署評核勇奪甲組分局第2名。警方表示，今年截至9月份已接獲民眾舉報39件，經警偵辦破獲26件，破獲率高達66.7％，轄區的某棟大樓平均房價也意外飆升，4年內從每坪9萬元，飆到目前的14萬元，社區住戶都雀躍不已。。

第一警分局表示，警方執行「安居緝毒專案」，精實布建反毒友善通報網絡，並加強社區大樓聯繫拜訪。警方表示，轄區內某棟社區大樓保全管理公司發現有毒品人口可疑出入，與警方聯繫，並實施門禁管制，大力整頓，迫使不良分子紛紛遷出。

據了解，經警方辦移送法辦，迫使不良分子遷出，大樓承租戶已由原有的500戶，增加至782戶，而套房單價從104年的9萬元增值到14萬元。

警方呼籲，於社區鄰里間應多留意可疑入住及交往出入分子，在社區聞到可疑毒品異味，要即時通報警方，以維護社區居民健康及居家安全。

(中時 )