國立暨南國際大學今3日在南投縣政府綜合大樓「跨領域橋接創新學苑」辦理「中部食物銀行的運作經驗與未來展望」，將提供南投縣政府及中彰投地區食物銀行相關執行單位共同交流互動，以協助縣府促進施政在地化與政策制定的品質。

暨大自承接科技部大（學）地（方政府）計畫至今進入第2期。在第1年執行的基礎下，暨大逐漸邁向縣政諮詢者與建議者的智庫角色。為呼應2期大地計畫宗旨，近期規劃以「社福、文化、觀光」3大面向各辦理1場次循證論壇，由社福領域的子計畫「烏溪線食物銀行」首發先例。

論壇由社會及勞動處長林志忠與暨大副校長孫同文擔任主持人，並邀彰化縣府社會處社會救助科長林漢岳、台灣食物銀行聯合會祕書長陳玠甫、暨大助理教授陳文學，分別就彰化”實”務銀行、台灣食物銀行及南投烏溪線食物銀行的執行經驗分享，透過以食物銀行為導向的數據分析結果，提出問題，以激發彼此進行深入研討與省思。

縣府期待藉由循證論壇的舉辦，持續增進縣府與暨大團隊間的關係，同時針對特定議題的問題界定、政策規劃、政策合法化、政策執行與評估進行不同層面的梳理及分析，逐步落實循證治理的計畫目標。

未來跨領域橋接創新學苑亦將持續扮演大學與南投縣政府協力推動的公共事務平台，協助大學能量散發至南投縣各個角落，交織產官學民更多面向的互動網絡。

(中時 )