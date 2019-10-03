台鐵內壢火車站3日傍晚5點06分傳出落軌意外，一名年約60歲男性，在第二月台摔落鐵軌，遭到1217次區間車進站時撞上，男子當場明顯死亡，鐵警目前仍調查男子身分及落軌原因，桃園至內壢間以西線單向通行，車上旅客則換乘4183次列車，因正值下班時間，各列車也因這起意外多所延誤，呼籲欲搭乘火車者可考慮改乘其他交通運輸工具。

內壢火車站發生男子滑落月台遭輾斃，鐵警人員先將屍體移出軌道，讓班車恢復通行。（讀者提供/吳家詮傳真）

台鐵內壢站傍晚傳出男子落軌死亡意外。(呂筱蟬攝)

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