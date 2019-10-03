台鐵內壢站男子落軌死亡 下班時間列車延誤 18:322019/10/03 中時 呂筱蟬 、 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 內壢火車站發生男子滑落月台遭輾斃，鐵警人員正在處理善後及報請相驗。（讀者提供/吳家詮傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵內壢火車站3日傍晚5點06分傳出落軌意外，一名年約60歲男性，在第二月台摔落鐵軌，遭到1217次區間車進站時撞上，男子當場明顯死亡，鐵警目前仍調查男子身分及落軌原因，桃園至內壢間以西線單向通行，車上旅客則換乘4183次列車，因正值下班時間，各列車也因這起意外多所延誤，呼籲欲搭乘火車者可考慮改乘其他交通運輸工具。 內壢火車站發生男子滑落月台遭輾斃，鐵警人員先將屍體移出軌道，讓班車恢復通行。（讀者提供/吳家詮傳真） 台鐵內壢站傍晚傳出男子落軌死亡意外。(呂筱蟬攝) (中時 ) #內壢 #列車 #台鐵 #延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事故學不乖？台鐵司機關ATP倒車險追撞 11:222019/09/29 生活 彩繪列車、鐵道觀光小學堂開張 縮小版迴力車限量送 20:242019/09/29 旅遊 高鐵完成防颱準備 今日維持正常營運 09:362019/09/30 生活 台鐵東部幹線13時起停駛 西部新竹以北14時停開 10:532019/09/30 生活 陸高寒地區最長快速鐵路 哈佳鐵路開通周年 11:592019/09/30 兩岸 「台灣民主觀光列 車」發車儀式 15:502019/09/30 生活 十一假期 川渝黔預計發送鐵路旅客1240萬人次 20:242019/09/30 兩岸 「民主觀光列車」抵台中 結合國際觀光展現台灣民主價值 20:152019/10/02 生活 航班延誤她發病 D奶女星「流了一地血」搭機慘遭拒 13:382019/10/03 娛樂 內壢站旅客落軌遭撞死亡 萬人受影響 17:492019/10/03 生活 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 台鐵內壢站男子落軌死亡 下班時間列車延誤 - 生活 守護信眾百餘年 朝天宮四海龍王功成身退 - 生活 網大讚星宇「星際感」制服 空姐竟非亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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