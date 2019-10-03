曹晏豪主演新片《聖人大盜》，片中飾演的角色尹子翔，是努力實踐夢想的創業青年，不僅有一同打拼創業的伙伴，也有一百分女友曾之喬，同時也遇上冷酷女賴雅妍送吻，連「貧乳界女神」之稱的白癡公主也在戲中搶著激吻，該片由甫入圍金馬獎最佳新導演的徐嘉凱執導，被虧自肥自己銀幕裡的分身角色。

曹晏豪（左）與客串的人氣網紅白癡公主街頭直播激吻。（双喜提供）

曹晏豪片中桃花連連，他順利成為新創產業代表人物而聲名大噪後，隨之而來的各種「美色誘惑」也接踵而至，除了正牌女友曾之喬力挺男友逐夢愛相隨以外，一場在街頭被粉絲們包圍，簽名合照來者不拒的直播戲中戲，導演徐嘉凱還找來有「貧乳界女神」之稱的白癡公主對嘴搶吻曹晏豪，笑果十足。

而冷豔難靠近的賴雅妍，也在告誡曹晏豪說：「你現在選的是一個態度，還是你要選我？」之後，出乎意外送出一吻，而曹晏豪的角色被捧上天後，花邊新聞輿論也瞬間對事業造成危機，隨之而來的劇情則是被戲中的網路八卦懶人包「黑化」，完全是如今網路世代的媒體生態的真實寫照。

(中時 )