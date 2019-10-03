2020總統大選進入倒數百日，民進黨提名的蔡英文總統民調與國民黨參選人韓國瑜拉開差距。小英台中競選總部副總幹事張家銨指出，最主要是年輕族群陸續表態挺蔡，未來青年朋友只會更團結；黨內討論蔡賴配聲浪非常大，相信蔡英文一定會贏得2020總統大選。

民進黨台中市議員張家銨表示，2020大選已經倒數百日，最近蔡英文總統民調持續與國民黨參選人韓國瑜拉開差距，主要是年輕族群都陸陸續序表態力挺蔡英文，未來青年朋友只會更團結，對蔡英文選情將會持續拉抬加溫。

蔡英文與賴清德到底配不配？張家銨說，黨內確實有很多人期待「蔡賴配」，討論的聲量也非常大；但相信不管是賴清德，還是黨內其他優秀人選，他們都可以輔佐蔡英文，一起帶領台灣走向更好的未來。

張家銨指出，對於蔡英文副手人選尚未決定？黨內人士當然會很憂心；但副手人選是由總統自己來決定，不管副手是誰？都會是非常優質的人，蔡英文所有政策及走向完整且直接都是為了台灣好，副手會輔佐蔡總統推動政策，帶領台灣邁向更好的未來。

(中時 )