徐永旭熱愛運動，年輕時是專業的運動員，也是古箏樂手，43歲才步上陶藝創作之路。（袁庭堯攝）

徐永旭的作品無論大小，都能在展間構築出獨特的美學空間與氛圍。（袁庭堯攝）

堅持徒手創作的徐永旭，在作品上留下了無數手痕，觀者能藉此感受他的「手勢」與對陶藝的執著。（袁庭堯攝）

徐永旭認為，創作就該像蜘蛛吐絲，回歸本能。（袁庭堯攝）

43歲才投入陶藝的徐永旭，對於創作總有獨到的見解。（袁庭堯攝）

徐永旭創作隨興，作品不論大小、遠觀或近賞，都能呈現當代藝術的張力。（袁庭堯攝）

徐永旭創作隨興，作品不論大小、遠觀或近賞，都能呈現當代藝術的張力。（袁庭堯攝）

徒手陶藝家徐永旭專注於泥土燒煉後薄、透、堅實但拉大量體張力的創作方式，透過光的投射與流動，呈現不同的意涵。高美館日前費盡心思、讓徐永旭一體成型、高兩層樓的薄層高溫陶巨型作品進駐大廳，為觀眾帶來「當代陶」的視覺震撼。

走入藝術的世界，是一場人生的意外。徐永旭年輕時是專業的運動員，也是登台的古箏樂手，但長年投入演奏讓他身體不堪負荷，1998年、43歲的他決心讓人生捲土重來，步上陶藝創作之路。短短23年舉辦過39次個展，獲獎不斷，尤以2008年「第八屆日本美濃國際陶藝競賽首獎」及2018年聯合國教科文組織國際陶藝協會榮譽會員的肯定為著，並受邀參加全球各大雙年展與重要藝術機構展覽。

徐永旭不會刻意替作品命名，2014年以後展品全以年代及編號標示。這也讓觀者能以純念欣賞，在心中自行詮釋，體會他想表達的生命力。

「每次玩票，都變成玩命。」不論作品大小，徐永旭堅持徒手捏陶，保留手痕，並將陶土拌入砂礫，大量創作的雙手還因此磨至見真皮。但為了讓燒製後的作品呈現粗糙的紋理及質感，徐永旭仍樂此不疲。為了燒出期待中的形象，他更研究材料的軟硬度和縮水率，讓陶土不會因為堆疊而變形或垮掉。高美館大廳、兩層樓高的巨型作品「2019-1」就是在他台南的工作室中、用亞洲最大的窯一體成型燒製而成。

「創作就該像蜘蛛吐絲，回歸本能。」徐永旭拋棄一切原則和章法的隨興創作，不論大小，遠觀或近賞，都能呈現當代藝術的張力。

《以光織界：徐永旭的藝術世界》6日起開展，展至2020年3月15日止，詳細資訊可上高美館網站查詢。

(中時 )