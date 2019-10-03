苗栗學子展現一技之長於國際與全國賽事勇奪佳績，3日苗栗縣長徐耀昌接見表揚，於德國舉辦的FAI國際航空聯盟世界錦標賽、2019全國水產創意烘焙競賽及第49屆全國技能競賽等獲獎優秀青年學生，強調，現今社會不再一昧追求高學歷，反要培養專業技能，期勉學子持續保持進取態度。

大成高中吳福強、沈尚宥則在餐飲管理科主任邱雪娥指導下，發揮創意與專長，為飲髮族研發健康美味的餐點，將虱目魚結合苗栗芋頭、紅棗等，驚艷評審，奪下2019全國水產創意烘焙競賽冠軍；國立苑裡高中邱思皓受父親影響，熱衷學習無人機，持續精進技術下，獲得德國FAI世錦賽遙控直昇機F3C junior、F3N junior雙料亞軍，更屢在國內外大小比賽奪冠。

而一年一度國內技能界最大規模賽事、第49屆全國技能競賽，經過激烈的分區賽後，再於決賽與來自各縣市674位好手、角逐47職類，君毅高中張皓鈞、林義峰勇奪機器人職類冠軍；大湖農工張雨巃獲油漆裝潢（漆作）職類第三名。徐耀昌3日接見表揚，肯定學生們發掘興趣並培養為一技之長，期勉他們能持續以積極進取的態度與精神，創造舞台並展現自我價值。

(中時 )