梁敏婷提告王瞳。（圖／洪秀瑛攝）

王瞳、馬俊麟因《大時代》傳出假戲真做，昨(2日)鬧出王瞳帶家人鬧上馬家風波，惹得馬俊麟太太梁敏婷崩潰。馬俊麟今現身，強調：「我的太太對王瞳提告求償400萬，這件事我太太沒跟我說，是電視台告知我才知道」，更鞠躬落淚指出：「我的太太今天去提告，我不知道我要怎麼面對公司，怎麼面對王瞳的家人」。

馬俊麟今戴白色鴨舌帽、蓄鬍，一臉憔悴現身，開頭他便表示：「要跟大家說抱歉，浪費大家很多資源，上個工作結束後，有人說我是不是電視台（高層）的兒子，明明不怎麼樣卻給我很多機會」，但其實他的爸爸64歲了還在做保全，媽媽幫人做按摩一個月收入兩萬塊，自己沒後台也不是電視台的兒子，更不是很好的演員。

馬俊麟說：「王瞳小姐於公於私都是幫助我的人，今天沒有《大時代》大家不會知道馬俊麟是誰，我的太太今天去提告求償，我不知道我要怎麼面對公司，怎麼面對王瞳的家人，今天在拍戲過程中也許我們沒有控制好自己的感情，沒有把戲裡戲外的感情劃分清楚，都是我個人的問題。如果錯誤是一個物品，我希望能自己攬在身上，我不希望其他人因為我，而讓其他人分擔到自己犯的錯誤。」

馬俊麟表示：「也許是我的溝通技巧不好，沒什麼能力，才讓我的太太不知道怎麼跟我相處」，又說：「我的事業不算什麼事業，我的家沒什麼背景，也不是有勢力的人，希望大家做每一行不要像我一樣做不好的選擇、不好的決定，我對家人和太太感到很抱歉」。

關於昨天的事，馬俊麟幫王瞳緩頰，認為王瞳並沒有「侵門踏戶」，「他們只在樓下沒有走進二樓大門」，至於梁敏婷提告的目的是什麼？馬俊麟說：「她說『我就是想要一個公道』」，梁敏婷最後依周刊拍到的照片，對王瞳提出「侵權行為損害賠償」，馬俊麟說：「起訴書上寫我們一路走來不容易，我渺小的事業也得來不易，我不知道她（梁敏婷）是在幫我還是在......我不曉得，但是就我對她的了解，她目前沒有想要撤告，最終的決定是在她」，而馬俊麟強調：「我知道她的個性，我沒辦法左右或影響她什麼」。

(中時電子報)