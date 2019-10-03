台中市消防隊員謝志雄與張哲嘉不幸殉職，引發外界質疑，火場內並無人受困，2人衝進火場前接收資訊是否不足？消防局說明，現場指揮調度過程並無不當，當時工廠外部瀰漫濃煙，2人持「熱顯像儀」進入火場尋找起火點，進行人命搜救，過程符合規定，但為何造成2名消防員命喪火窟主因，仍須火調科調查釐清才能確認。

台中市消防局指出，火場現場為鐵皮構造建築，當時起火悶燒、其中有鐵皮坍塌現象，謝、張2人持「熱顯像儀」從右側火場進入裡面尋找起火點，約10分鐘後卻無線電失聯，消防救援小組發現不對勁，緊急入內尋人，陸續發現2名消防隊員遺體。

1名基層消防員說，「熱顯像儀」用於火場尋找起火點，每個分隊配置1至2個，主要透過溫度顯示，找尋火場起火點，但若是火場外觀濃煙密布，看不到火苗竄出，或建築外堆置物品遮蔽火苗，「熱顯像儀」就很難判讀，必須透過人員進入火場尋找起火點。

消防局有人員表示，大雅區工廠火警左側因濃煙密布，當時謝與張2人現場接獲指揮官指派，所以手持「熱顯像儀」從工廠右側入內尋找火點，判讀火場情況，控制火勢以進行撲滅。

有基層消防員認為，鐵皮工廠大火悶燒迅速，一發不可收拾，消防員為要控制火勢，以手持「熱顯像儀」，透過火場溫度的影像顯示，協助判讀，掌握起火點並滅火，但往往身陷危險場域，若災區無人傷亡受困、資訊不夠充足，第一線消防員應先考慮自身安全。

(中時 )