縣長徐耀昌首次體驗窯烤披薩製作。（苗栗縣政府提供／何冠嫻苗栗傳真）

返鄉青年徐靖忠首次創業就成功，開設「CASA PIZZERIA卡薩拿坡里披薩餐廳」，以拿坡里窯烤披薩獲得民眾喜愛。3日苗栗縣長徐耀昌前往訪視並嘗試窯烤披薩，表揚徐靖忠對純粹美味的堅持，讚為青年創業典範。

徐靖忠因興趣與喜好投身餐飲，向義大利的老師傅拜師學藝，首次出國比賽，便在2016年第15屆CAPUTO盃拿坡里披薩世界大賽，勇奪亞洲組亞軍，而得獎「瑪格麗特」披薩也成為了店內招牌。當時徐耀昌專程到店內頒獎表揚，他的好手藝為台灣、苗栗爭光。而他為推廣拿坡里披薩，從義大利原裝進口窯爐，並持續精進技術，雖創業初期耗損的成本比賣出的還多，但徐靖忠仍不灰心喪志，持續推廣美食，最終獲得顧客青睞。

3日徐耀昌再度造訪卡薩拿坡里披薩餐廳，讚賞徐靖忠對美味的堅持，並在徐靖忠的指導下首次體驗窯烤「瑪格麗特」披薩。徐耀昌坦言，果真術業有專攻，要達美味需靠真本事。徐耀昌讚賞，徐靖忠勇敢且努力創業，實為年輕人學習典範，未來將持續營造友善創業環境，讓青年發揮所長一圓開店夢想。

(中時 )