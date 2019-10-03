反修例風波持續逾100日未息，外傳港府正積極研究有效的「止暴制亂」方法，有政府官員認為宵禁令毋須宣布香港進入緊急狀態，是減少人群聚集的較有用方法。不過有行政會議成員就指，實施宵禁令對港人影響極大，相對地，如港府引用《緊急法》，就可賦予更多權力給警方處理暴亂，包括延長拘留時間及禁止蒙面，是不可接受中較可以接受的方案。

東網報導，該名行會成員亦稱，這些做法均只可爭取表面平靜，卻會同時加深社會撕裂。他表示自己對引用緊急法仍有很大保留，但目前已無好方法，且不論引用緊急法或宵禁令，都會令香港國際形象大打折扣。

有資深建制派透露，政府雖有研究實施宵禁令，但該建制派認為可行性甚低，質疑到底要在哪一區宵禁，目前示威者在全港各區不斷流動行走，若在全港執行，是否有足夠人手做到。

執業大律師陸偉雄說，根據《公安條例》中有關宵禁令的條文，只需特首信納有公共秩序需要就可實施，不需經過立法或草擬的程序，而實施宵禁令必須刊憲，但可在宵禁令生效後才做。違反宵禁令的最高刑罰為罰款5000港元及監禁2年。除條文中列明不受宵禁令規限的人外，特首如認為有需要，亦可指明宵禁令對部分人士不適用。

陸偉雄表示，宵禁令賦予特首很大權力，惟政府若擬推行，必須同時考慮實施宵禁所帶來的後果，包括對香港民生、經濟及金融中心地位的影響等，實施宵禁須付出沉重代價，政府需要三思。

根據《公安條例》第31條，行政長官如信納為了公共秩序而有需要，可藉宵禁令指示每位人士在指明地區及時間留在戶內。宵禁令須在令內指明的時間生效，如無指明生效時間，則會緊接特首作出令時生效，作出後亦需在合理切實可行的範圍內，盡快刊憲。而宵禁令的有效期，是在令內指明的一段期間，或直至特首提早撤銷宵禁令為止。警務人員或其他紀律部隊、解放軍人員，當值期間或往返值班途中，毋須受宵禁令規限。

另外，第32條指明，任何人如無合法權限或合理辯解，在宵禁令生效的地區和時間，攜帶或管有任何攻擊性武器，即屬犯罪，最高可處5000港元罰款及監禁3年。

(中時 )