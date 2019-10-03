新生代女星林映唯，為品牌WAVE SHINE擔任粉紅絲帶活動宣傳大使，3日曝光替品牌拍攝身穿粉紅色比基尼的照片，她這回尺度大突破，首次放送姣好身材，希望大家一起支持乳癌防治，凝聚粉紅力量愛自己。

平常打扮相較保守的林映唯，此次為公益活動突破最大尺度，穿上粉紅色比基尼拍攝，她表示：「只要每拍完一卡，都會想立刻穿上外套，後來我想像自己就是在海邊，非常自然的穿著比基尼卸下心防，很開心迅速完成拍攝，成品也相當喜歡。」

為了這次拍攝，林映唯透露：「拍攝前被經紀人要求禁食。」平常就養成運動習慣，維持好的狀態和體力，此次拍攝前特別加緊健身更增加重訓，就為拍攝起來讓線條更明顯好看。

林映唯擔任粉紅絲帶活動宣傳大使。（WAVE SHINE 提供）

空靈氣質出眾的林映唯，近年開始琢磨表演，轉戰演員身份，正準備新電影與公視的電視電影拍攝，陸續也將有多部新作帶給大家，分別為電影短片《洛西布拉希》及改編暢銷作家肆一的電影《可不可以，你也剛好喜歡我》與戲劇《月下－為愛墜落的祂》。

(中時 )