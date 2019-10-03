論男性顏值最高的立委選區，當屬北市第三選區（中山、北松山），有「立院男神」之稱的國民黨現任立委蔣萬安，令許多「吳太太」為之瘋狂的民進黨吳怡農，還有台灣民眾黨何景榮、新黨林明正等，各有其魅力，被視為「帥哥之爭」。而該選區長期處於「藍大於綠」態勢，但隨著各黨的「帥哥刺客」來勢洶洶，仍頗具看頭。

中山、北松山基本盤雖是藍大於綠，但在2016年選舉中，蔣萬安拿到8萬9673，民進黨支持的無黨籍潘建志則拿7萬3797票，也屬泛綠色彩的社民黨李晏榕則獲2萬3706，若將潘、李2人票數相加，明顯超過蔣萬安，所以泛藍並非都專美於前。

蔣介石曾孫蔣萬安，是留美法學博士，除深受婆媽喜愛外，理性問政的風格，連續4度獲得公督盟評鑑「優秀立委」，在黨內更擔任立院黨團副書記長及中常委等要角，甚至被台北市長柯文哲點名為未來市長人選。

吳怡農則是民進黨新潮流大老吳乃仁姪子，美國耶魯大學經濟系畢業，陸戰隊退役，從事財經界10年，歷任國安會專委、行政院長參議等職，受民進黨重點栽培，健壯又帥氣的外型，除吸引婆媽外，也受到年輕女性青睞。與蔣萬安同為高顏值、高人氣屬性。

民眾黨敲定的第1名區域立委參選人何景榮，是台印混血兒，曾獲十大傑出青年，也是留美博士，曾是民進黨新住民事務委員，和蔣、吳2人都是高學歷。另外，新黨青年軍林明正辯論犀利，和王炳忠、侯漢廷被稱作「新黨三傑」。

目前代表藍綠2大黨的蔣萬安、吳怡農，在選區面臨不小挑戰，何景榮曾有民進黨員的身分，加上柯文哲的庇蔭，恐瓜分淺綠、中間選票；林明正也可能微幅影響藍營選票，誰能毫無懸念勝出？仍是未定之天。

(中時 )