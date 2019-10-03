台東發生3.6級地震 延誤9列次 18:432019/10/03 中時 楊漢聲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 地震影響9列次。（楊漢聲攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 3日下午3時36分臺台東東縣政府北方31.9公里處，發生芮氏規模3.6地震，關山5級，富里到台東間按地震4級進行處置 經工、電單位派員巡查路線及電車線設備均無異狀，下午6時路線恢復正常行駛，影響9列次、162分、旅客約1220人。 (中時 ) #地震 #台東 #電車線 也許您會感興趣 推薦閱讀 支持韓國瑜！台東立委候選人張志明成立後援大會 09:572019/09/29 政治 台東縣明天正常上班上課 19:532019/09/30 生活 颱風夜地牛也蠢動 凌晨三連震 09:012019/10/01 生活 規模7強震多可怕？驚悚逃生片曝光 09:552019/10/01 日常 追風戰浪 台東鏢旗魚文化特展 16:032019/10/01 生活 南方澳斷橋 港務公司：不排除米塔颱風及地震所致 19:082019/10/01 社會 氣象局：颱風地震不強 與橋塌關聯性很低 23:262019/10/01 生活 「我的MUMU很厲害」台東女中生為曾祖父畫像 10:412019/10/02 生活 屏東誤殺士兵主嫌王念平 台東落網 15:382019/10/02 社會 青農魏瑞廷挑戰全國環境教育教獎 為台東爭光 17:382019/10/02 生活 生活熱門新聞 外送員送餐送到月薪12萬 一看明細網友全跪了 - 生活 守護信眾百餘年 朝天宮四海龍王功成身退 - 生活 恐怖巧合！氣爆、普悠瑪、今橋塌 竟都與他有關 - 生活 台鐵內壢站男子落軌死亡 下班時間列車延誤 - 生活 網大讚星宇「星際感」制服 空姐竟非亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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