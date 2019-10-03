3日下午3時36分臺台東東縣政府北方31.9公里處，發生芮氏規模3.6地震，關山5級，富里到台東間按地震4級進行處置

經工、電單位派員巡查路線及電車線設備均無異狀，下午6時路線恢復正常行駛，影響9列次、162分、旅客約1220人。

(中時 )

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