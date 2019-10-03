高雄市大社區公所慶祝重陽節，迎合長輩愛唱歌的需求，特別為老人家在老人文康活動中心舉辦一場「金嗓歌唱活動」，三十個名額幾乎「秒殺」，報名踴躍程度不難想像，平均年齡高達七十三歲，肺活量一流，參賽的阿公阿嬤個個使出絕技粉墨登場，每位長輩絲毫不怯場，台上高歌，台下觀眾也報以熱烈掌聲，現場氣氛十分歡樂。

高雄市政府民政局局長曹桓榮代表市長韓國瑜到場祝賀，並與長輩慶生同歡，祝福每位長輩「福如東海 壽比南山」，他表示韓市長及市府團隊非常重視大社區長輩的老年生活，未來市府會更加努力推行照顧老人福利政策。

大社區長陳佑瑞表示，這場歌唱比賽主要目的，在提倡長輩參與日常休閒娛樂活動，聯繫情感，有機會展現舞台魅力，創造自我的價值，區公所連續數年舉辦歌唱比賽，提供奬勵金及奬盃，結合慈善單位提供免費義剪服務，打理長輩儀容，鼓勵長輩以歌會友，展現自信，唱出健康保持好心情，盡情享受慶祝活動。

獲得第一名六十七歲阿嬤柯來春以一首「送君情淚」技壓全場，獲頒「金嗓冠軍獎」。第二名七十一歲阿公劉永敏獲頒「金嗓亞軍獎」。第三名六十五歲阿公陳明春獲頒「金嗓季軍獎」。另外「最佳魅力獎」十二位，「最佳活力獎」十五位，統統有獎。

活動現場熱鬧非凡，個個卯足全力，高唱一曲，彷彿是金曲盛會。陳佑瑞說，為了讓老寶貝快樂歌聲延續下去，今年特別邀請往年冠軍長輩回娘家獻唱及今年榮獲全國第54屆模範老人奬大社區長輩「曾天河」，共同與阿公阿嬤歡慶重陽，一起看表演、吃壽桃，祝福長輩們健康快樂長壽呷百二。

(中時 )