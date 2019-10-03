鍾孟宏導演睽違3年再推出新片《陽光普照》，一舉入圍本屆金馬獎11項大獎，電影將一個家庭的故事，回歸到對家人之間最單純的愛，但片中的一家人因外界的批評而拉開了彼此的距離，就像現實中許多家庭親子間也因此而產生代溝，讓觀眾很有共鳴。

片中飾演夫妻的陳以文與柯淑勤，兩人若即若離的精湛演出有望角逐本屆金馬獎影帝后，也讓鍾孟宏笑言：「這兩個人好像從上輩子就開始恨對方一樣。」柯淑勤則表示：「對我而言，家庭是非常重要的。」

在片中精彩詮釋家中不定時炸彈、入圍本屆金馬獎最佳男主角的巫建和透露，自己與父親相處也曾遇上難題，他小時候愛玩常常往外跑，父親也不常在家，直到巫在外住了1、2年後，對父親說：「其實我不是個太好的兒子，你也不是太好的老爸，但我們可以一起互相學習。」才打開彼此的心房。

巫建和飾演小兒子阿和，在片中演技大爆發。（甲上提供）

而巫建和自從演出《陽光普照》後，對家庭更加重視，他說：「這就是《陽光普照》故事最厲害的地方，很自然地讓角色回到最純粹的狀態。」電影11月1日上映。

(中時 )