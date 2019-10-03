曹晏豪（左）在《聖人大盜》中有完美女友曾之喬陪同創業。（双喜電影提供）

由賴雅妍、曹晏豪、曾之喬、曾志偉、巫建和、侯彥西、高英軒、路斯明等人攜手演出的全商戰鬥智國片《聖人大盜》，10月18日在台灣上映。劇組今天釋出新劇照，男主角曹晏豪豔福不淺，不但有「100分女友」曾之喬，還遇上「冷酷女」賴雅妍送吻，連有「貧乳界女神」之稱的白癡公主也搶著和他激吻！

該片描述尹子翔（曹晏豪飾）是懷抱著未來夢想的年輕創業家，嚮往著藉由區塊鏈技術，擺脫舊經濟邏輯，創建新世代的經濟秩序，因此，帶著其女友陳曦（曾之喬飾）及夥伴一同努力，與睿智冷酷的基金公司總經理徐菁（賴雅妍飾）、老謀深算的財團老闆林明衍（曾志偉飾）、金管署長陳法同（高英軒飾），奮力周旋對抗，卻在面對現實的摧殘、夥伴的背叛，一層層更加殘酷的社會寫實真相，他開始產生許多疑惑，思考小蝦米能否對抗大鯨魚，無名小卒能否從金字塔頂端的人們手中拿回世界的自主權。

男主角創業的經歷，其實與甫獲得金馬獎最佳新導演提名的徐嘉凱導演本人經歷非常相似。對此，曹晏豪認為，他是與導演徐嘉凱共同重新去創作尹子翔這個角色，因此，電影開拍前後，他不斷觀察徐嘉凱講話的態度，以及說話時的自信、魅力，將之並運用在演出中。

曹晏豪透露，片中最具挑戰性的一場戲，是他要在400人面前發表創業演說，還要點名巫建和一起上台分享。為此，他特地向多位戲劇前輩討教：「我覺得面對眾多人群去表演去演講，對我來講不是最難的，而是如何站在台上，把文字用演講方式去表現出來，去和台下的人溝通？而這件事情其實是嘉凱導演很擅長的，他也給了我很多回饋與建議！」

(旺報 )