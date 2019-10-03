離2020大選已倒數百天，基隆當地一群有為青年，合力首創全國第一個跳脫傳統的青年後援會，更也是基隆第一個挺韓國瑜的實體據點「國瑜加油站」。（吳康瑋攝）

離2020大選已倒數百天，基隆當地一群有為青年，合力首創全國第一個跳脫傳統的青年後援會，更也是基隆第一個挺韓國瑜的實體據點「國瑜加油站」。（吳康瑋攝）

基隆市「國瑜加油站」今天盛大開幕，地點在義二路212號1樓，外牆設計了一片藍天鞦韆裝置藝術牆，讓大家可以盡情在藝術牆前抒發心境，甚麼都可以寫，歡迎建言，但是要秉持愛與包容原則，拒絕謾罵，並特別召募挺韓青年軍，希望在倒數百天讓挺韓青年處處開花，現場更有小學生在放學後來到現場，看到藝術牆，也都更加了解韓國瑜。

海大教授謝立功表示，離2020大選已倒數百天，他號召基隆當地一群有為青年，合力首創全國第一個跳脫傳統的青年後援會，更也是基隆第一個挺韓國瑜的實體據點「國瑜加油站」，不僅現場招募挺韓的青年軍，更期盼在未來的倒數百天讓挺韓青年開花結果。

國瑜加油站除了幫韓國瑜加油打氣，也想幫他洗白，特別做了一面牆，並提供白筆，讓路過民眾將對國瑜的期望，寫在被抹黑的襯衫上，將被抹黑的韓國瑜一起「洗白」，而被黑的言論可以在這邊做澄清。在轉角的牆面，謝立功則規畫了「藍天鞦韆」裝置藝術，讓民眾們就算外面下著雨，仍可來到這邊，在這「藍天鞦韆」，可以看到蔚藍的天空。

謝立功更指出，加油站每天都會把便利貼收集起來，不管是基隆的心聲或抒發，更或是想轉達給韓國瑜的，都將會收集起來轉達給他，這也是「國瑜加油站」，一個很重要的服務。記者問到「若韓國瑜當選後，這個區域仍會保留嗎？」他回「這個念頭非常有趣，會極力保留的！也在未來讓韓國瑜，都可以快速了解基層民意，並做改善。」

(中時 )