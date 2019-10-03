新北市議員葉元之則反酸，「不要用傷害同事的方式，刷存在感！」（摘自葉元之臉書／葉書宏新北傳真）

國民黨提名總統參選人韓國瑜今（3日）宣布新北市議員葉元之接任韓競選辦公室發言人，再度引發發言人之戰，前民進黨發言人、新北市議員張志豪在臉書炮轟，「真的很久很久沒見到元之兄在議會質詢了！」葉元之則反酸，「不要用傷害同事的方式，刷存在感！」

選前倒數100天，韓國瑜今（3日）舉行「世紀領航翻轉台灣，選前100天記者會」，韓國瑜宣布競選總辦公室新人事，由葉元之擔任競總新發言人，葉元之被視為前新北市長朱立倫子弟兵，對此，葉元之表示，接獲邀約時，第一時間即向朱報告此事。

另外，蔡英文總統子弟兵張志豪則在臉書中表示，「同樣是新科議員，但真的很久很久沒見到元之兄在議會質詢了，議員應該是市民發言人才是。」

張志豪提到，新北市的建設發展千頭萬緒，元之兄應該要多幫忙侯市長。成天清談，已經失能失序許久的高雄市政，一味在為韓國瑜一人辯護，狂上政論節目，可說是手舞足蹈、口沫橫飛，毫無道理的為一人擦脂抹粉，實在荒謬絕倫。如此用力的辯護，也是辛苦了。

「元之兄，只能祝福了，議期到12月，有空還是多關心新北市政！」張志豪也說，上政論無妨，但談災害事故，真的不要這樣嬉笑戲虐。

針對張志豪的批評，葉元之表示，身為國民黨黨員當然有義務要幫助國民黨提名的總統參選人，若國民黨重返執政，有中央資源對於新北市政將會更有幫助。

葉元之表示，擔任議員以來落實各項政見，包含天幕籃球場、公園體健設施、校園增設冷氣、校園安全等，親自出席民眾陳情、會勘，「市政從未荒廢，反而持續關注。」

葉元之也呼籲張志豪，「不要用傷害同事的方式，刷存在感！」身為同事不該隨意批評，盡好自己的本分即可，不要藉此破壞議會和諧。

(中時 )