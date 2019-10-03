基隆潮藝術於9月27日盛大開幕，邀請13組國內外藝術家共襄盛舉。近日位於基隆的正濱漁港更是停泊了一艘大型遠洋漁船，經由藝術家巧手改造成為「海上美術館」，展出許多精彩作品，即日起至11月8日期間限定展出。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術於9月27日盛大開幕，邀請13組國內外藝術家共襄盛舉。近日位於基隆的正濱漁港更是停泊了一艘大型遠洋漁船，經由藝術家巧手改造成為「海上美術館」，展出許多精彩作品，即日起至11月8日期間限定展出。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術於9月27日盛大開幕，邀請13組國內外藝術家共襄盛舉。近日位於基隆的正濱漁港更是停泊了一艘大型遠洋漁船，經由藝術家巧手改造成為「海上美術館」，展出許多精彩作品，即日起至11月8日期間限定展出。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆潮藝術於9月27日盛大開幕，邀請13組國內外藝術家共襄盛舉。近日位於基隆的正濱漁港更是停泊了一艘450噸的大型遠洋漁船，經由陶亞倫、陳聖文、李承亮、何彥諺等藝術家巧手改造成為「海上美術館」，展出許多精彩作品，即日起至11月8日期間限定展出。

隨著腳步走進展場，可以發現這次的展覽，有別於大地藝術多將作品擺放於陸地，「潮藝術」則更超越傳統美術館及特定藝術體制，以基隆在地常見遠洋漁船作為藝術節的駐足節點，與在地生活融為一體，打破與藝術的壁壘。

榮獲馬德里現代數位科技影音藝術節「最佳新媒體藝術裝置獎」的陶亞倫，並以VR作品〈浮沉〉進駐船長室，帶著民眾透過穿戴裝置，進入與現場一樣的駕駛艙，映入眼簾與窗外卻變成全新的遠洋漁船，讓觀眾在現實與想像之間體驗不一樣的海洋文化。

隨著導覽走到甲板上，還可以發現藝術家李承亮以生活用品電器組裝的〈月球太空計畫–太空艙〉，像是誤闖時光宇宙掉落在漁船的時空機器，側耳還能聽見漁工們最愛的臺語廣播電臺正在播放著。

最後再進到冷凍艙，可以看到新銳創作者何彥諺以船上原有物品進行再造，長滿青苔的繫船繩、充滿海味的毛巾與船艙底部聲響構成的特殊藝術展品更是讓人眼前為之一亮，也替船腹空間再添神祕之感。

主辦單位更提醒欲前往觀展的民眾，潮藝術展期從9月27日至11月8日，展覽期間每周六下午3時將由策展人蘇瑤華老師定時導覽，千萬別錯過。

(中時 )