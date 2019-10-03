平鎮分局執行清道專案，將民眾久堆不清的回收物全部移除。（平鎮分局提供／邱立雅桃園傳真）

桃園平鎮區一戶民宅的屋主，長期在自宅旁堆放回收物品，大量雜物占用道路，嚴重影響人車通行，平鎮警分局多次前往勸導無效後，4日上午會同當地里長及環保局清潔隊人員執行清道專案，將回收物全部移除，還給用路人行的空間及整潔市容。

居住在忠貞市場附近一名60歲徐姓屋主，長期在住家旁邊堆置回收物品，包括三輪車框架、大量廢棄輪胎、回收瓶罐等等雜物，讓原本狹窄的通道已經被占去一半空間，僅容機車通行寬度。且因環境髒亂影響市容整潔，多次遭到投訴，警方也前往勸導，屋主仍罔顧用路人權益，讓附近居民怨聲載道卻也莫可奈何。

平鎮警分局為加強排除道路障礙，將用路空間還給行人，近期將不定時執行「清道專案」勤務。尤其以路邊堆放回收物或各傳統市場周邊人行道、騎樓被占據情形，將優先查報。針對該徐姓屋主的占用情形，警方4日上午會同里長及環保局清潔隊人員強制執行清道專案，將回收物全部移除，還給用路人應有的通行空間。

警方提醒民眾，若不自行移除、改善，環保局清潔隊將會同警方人員，除強制清除占用物外，並道路交通處罰條例第82條處以行為人新台幣1200元以上或2400元以下罰鍰。警方指出，若是因回收物占用車道、騎樓、紅磚道、人行道的行為造成用路人生命安全或其他事故等狀況，除了交通罰鍰外，還可能會吃上刑事官司。

(中時 )