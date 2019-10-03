迪士尼版電影《花木蘭》劇照，劉亦菲一身古代將士裝扮。（取自網易娛樂）

迪士尼版電影《花木蘭》海報。（取自網易娛樂）

迪士尼版電影《花木蘭》繼首支預告片後，日前再度釋出劉亦菲女扮男裝的劇照；劉亦菲一身古代將士裝扮、表情堅毅，站立於一群士兵當中，素顏出鏡、目視前方。大陸網友看到劇照後，紛紛表示完全認不出來、且無「違和感」，果然真有「雌雄莫辨」的感覺

《花木蘭》根據1998年迪士尼同名動畫改編，內容描繪花木蘭女扮男裝、代父從軍；此部妮基卡羅（Niki Caro）執導的真人版劇情電影，由劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰領銜主演，預定2020年3月27日在北美上映。

(旺報 )