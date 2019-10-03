劉亦菲女扮男裝 《花木蘭》劇照曝光 18:542019/10/03 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 迪士尼版電影《花木蘭》釋出劉亦菲女扮男裝劇照。（取自網易娛樂） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 迪士尼版電影《花木蘭》劇照，劉亦菲一身古代將士裝扮。（取自網易娛樂） 迪士尼版電影《花木蘭》海報。（取自網易娛樂） 迪士尼版電影《花木蘭》繼首支預告片後，日前再度釋出劉亦菲女扮男裝的劇照；劉亦菲一身古代將士裝扮、表情堅毅，站立於一群士兵當中，素顏出鏡、目視前方。大陸網友看到劇照後，紛紛表示完全認不出來、且無「違和感」，果然真有「雌雄莫辨」的感覺 《花木蘭》根據1998年迪士尼同名動畫改編，內容描繪花木蘭女扮男裝、代父從軍；此部妮基卡羅（Niki Caro）執導的真人版劇情電影，由劉亦菲、甄子丹、鞏俐、李連杰領銜主演，預定2020年3月27日在北美上映。 (旺報 ) #花木蘭 #劉亦菲 #劇照 #男裝 #電影 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘋果自製電影 擬先進戲院再上串流 04:092019/09/29 全球財經 2020總統的前世今生 文化人拍電影揭曉 12:172019/09/30 生活 金鐘前夕傳捷報！龍劭華《忘川》獲東京獨立電影獎最佳男主角 13:562019/09/30 娛樂 陳曉東不搶當「女兒奴」！謝老婆辛勤照顧 談教育自有一套 15:232019/09/30 娛樂 雄影致敬爭議名導 邀攝影大師訪台授秘訣 18:412019/09/30 娛樂 「木蘭」劉亦菲男裝混軍隊新照曝光 粉絲傻眼：不是女的 13:172019/10/01 娛樂 攀登者墊底 蒸發11億人幣 04:092019/10/02 時尚娛樂 《返校》票房吸1.72億 12項入圍稱霸金馬 04:102019/10/02 娛樂新聞 「行走的電影原聲帶」林曉培重現〈心動〉20年 17:582019/10/02 娛樂 玖壹壹春風躋身電影咖 濕敷養肌求完美上鏡 22:112019/10/02 娛樂 娛樂熱門新聞 獨／王瞳淚認與馬俊麟不倫戀 「苦主」艾成說話了 - 新聞 王瞳憔悴現身 淚崩揭夜闖馬俊麟家苦衷！ - 新聞 獨／王瞳半夜帶媽現身馬俊麟家 與馬妻爆口角衝突 - 娛樂 不知老婆告王瞳求償400萬 馬俊麟道歉落淚「怎麼面對公司」 - 娛樂 曾拍三級片 陳揮文爆知名女星賣淫黑歷史 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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