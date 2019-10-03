自來水公司官網公布2016年12月底，轄區內自來水鉛管已全部汰換，但立委陳學聖接獲陳情，大溪區老街中正路居然還有14戶使用老舊鉛管，經當地里長通報後進行汰換，陳學聖認為仍有漏網之魚，請民眾發現後盡速通報，並要求自來水公司若接獲通報須盡速完成汰換。

大溪區老街中正路在8月13日前經當地里長通報，表示有14戶民宅自來水管仍為鉛管，自來水公司接獲通報，申請路證並編列經費後，於9月24日起開始施工，原定9月30日完工，但因颱風來襲，工程延期完工，陳學聖請施工單位加快進度，以免影響居民生活。

根據自來水公司調查，受影響的14戶每戶管線長度4公尺，總長52公尺，開挖後3個工作天，已於2日施工完畢。自來水公司人員表示，1976年之前，各鄉鎮水廠經營時期所施設管線品質不一，加上當時使用鉛管符合法令規定，但多年來水公司因應法規更新，已陸續將既設鉛管配合管線汰換及修漏工程，逐步汰換。目前也計畫於大溪部分路段更換老舊塑膠管線，預計明年4月核定發包後可施工。

陳學聖指出，鉛一旦進入人體，會對體內的中樞神經、周邊神經、造血幹細胞、心臟、腎臟，以及生殖系統造成傷害，尤其是6歲以前的孩童，喝進鉛水會影響孩童的中樞神經發展。陳學聖提醒民眾，如懷疑家中自來水還使用鉛管的，請立刻通報，他將要求水公司盡速更換。

(中時 )