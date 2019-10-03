北市議員許淑華質詢，民權大橋監測6年，卻都沒有改善，去年更發生下陷30公分的安全問題。（許淑華議員研究室提供）

民權大橋北側鉸點沉陷處。（許淑華議員研究室提供）

新工處曾於民權大橋南側，進行橋面護欄水泥崩落補修。（許淑華議員研究室提供）

南方澳跨港大橋1日崩塌，震驚社會，而連接北市內湖與松山區的民權大橋，開通至今37年，通車量非常大，但卻在2013年被發現有下陷現象，去年更下陷30公分，北市美女議員許淑華3日在議會質詢痛批，反映6年都沒有改善，質疑柯市府難道想粉飾太平、拿市民生命開玩笑？新工處答詢堅稱，目前監測數值是趨於穩定，保證安全上沒有問題。

民權大橋去年被爆出下陷30公分，引發交通安全疑慮，北市府新工處舉行會議，研擬民權大橋改善可行性評估發包作業，直到今年初才開始招標民權大橋改善可行性評估，並於3月決標。

許淑華表示，民權大橋下陷的問題已成為多年來安全的疑慮，有民眾陳情，在行駛時都感覺到強烈晃動，投訴市府也得不到正面回應，她質疑市府僅是監測，沒有實際改善，只將民權大橋當作一般橋樑維護檢修看待，也沒有積極正視民權大橋下陷所造成的安全問題。

「反映6年都還在擺爛，拿市民生命開玩笑嗎！？」許淑華痛批，去年檢測報告顯示許多問題，包括承載能力不斷下降、橋樑老舊、車流量大等因素，導致檢測的分數不斷下降，且並未針對耐洪能力有任何的具體的處與因應方法；民權大橋車流量大，護欄水泥崩落、鉸點沉陷都是一一險露的問題，市府僅做監測，卻不積極處理的態度對民眾而言，是不負責任的行為。

許淑華表示，從2013年發現問題後，今年才開會正視民權大橋的問題，在接獲民眾不斷的陳情後，7月期中報告已有建議改善方式，但是洪水的部分一樣沒有處理，數據出現危險值也沒有做具體的處理，最後市府才又提出說在10月期末報告會出爐。

她要求，市府要1個月內提出改善方案，將改善方案函覆議會，並立即上網公開歷次檢測結果供民眾參閱，確認方案後立即啟用第二預備金處理。

新工處答詢，目前監測數值是趨於穩定，安全上沒有問題，研究單位也有做過車載試驗，20噸卡車車載試驗都有回彈，在安全範圍內；期中報告提出6項改善問題，但還是要等10月底的期末報告，提出詳細數值決定最佳改善方案，他保證目前民權大橋沒有安全問題，民權大橋24小時監控，一旦變位超過警戒值，手機會響示警，超過行動值就會採取必要處置。

(中時 )