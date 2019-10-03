斑腿樹蛙棲息於丘陵地帶的稻田或田埂、石縫草叢、灌木枝叢以及路邊，成蛙以昆蟲為主食。（李金生攝）

府農林科已派員捕捉數隻個體進行親緣分析，同時廣發網路通報單請民眾協助填寫，以了解目前的分布範圍。（縣府農林科提供／李金生金門傳真）

斑腿樹蛙的趾端吸盤發達。（縣府農林科提供／李金生金門傳真）

農林科長鐘立偉說明，已採取必要監控作業，希望有助於未來因應的規畫。（李金生攝）

金門各地最近陸續發現淺褐色青蛙，從菜園、庭院到路邊均可一見，縣府證實是過去調查未曾記錄的「斑腿樹蛙」，已捕捉個體進行分析研究，並籲請民眾協助填寫通報單，以釐清目前分布範圍，做為因應作業的根據。

縣府農林科長鐘立偉指出，7月以來有不少民眾在菜園、庭院，以及戶外草地、農塘和道路旁，發現1種趾頭有吸盤的淺褐色青蛙，跳躍能力甚強，行動十分敏捷。目前確認是過去調查未曾記錄的斑腿樹蛙，已派員捕捉數隻個體進行親緣分析，同時廣發網路通報單請民眾協助填寫，以了解目前的分布範圍。

農林科說明，斑腿樹蛙的雄蛙體長平均5公分，雌蛙平均7.4公分，原生地在印度、中南半島和中國大陸華南、華中多個省分，2006年在台灣首次發現，2010年被證實為外來種，通常棲息於丘陵地帶的稻田或田埂、石縫草叢、灌木枝叢以及路邊，成蛙以昆蟲為主食。

目前只能推定金門屬斑腿樹蛙正常的分布範圍，但無法確認是否為原生種。因為牠的繁殖力和適應力超強，儘管有蛇及鳥類等天敵，但並不影響牠的快速繁衍，對台灣本土布氏樹蛙帶來極大的生存競爭壓力，研判可能是隨著園藝作物入侵台灣，至於是否循同一模式來到金門，則有待進一步釐清。

斑腿樹蛙對於人畜並無立即危害，但縣府考量金門島嶼生息系統規模小，對外來種生物的承受力相對較弱，一旦情況失控，可能帶來生態問題，已採取必要監控作業，希望有助於未來因應的規畫。

(中時 )