台南好米季10月10日起於六甲林鳳營陸橋下登場，「ㄇㄚˊ幾兔」稻田彩繪可愛吸睛。（劉秀芬攝）

台南好米季10月10日起跑，六甲林鳳社區將推出8梯社區小旅行。（劉秀芬攝）

由LINE原創貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」代言的台南好米季活動，10月10日起於六甲林鳳營陸橋下登場，活動期間橫跨4個周末及國慶連續假日，林鳳社區特別配合推出8梯精彩的社區小旅行，開幕當天還有熱鬧市集、創意米食DIY體驗活動，還可登上觀景台欣賞可愛的彩繪稻田。

台南市政府好米季活動今年移師六甲區，由LINE貼圖人氣王「ㄇㄚˊ幾兔」為台南好米季代言，農業局8月中旬先於林鳳營陸橋旁稻田以黃、綠、紫、白4色彩葉水稻，在1.5公頃的農地上編織出3D「ㄇㄚˊ幾兔」出沒在稻田裡的圖騰，近日圖案已經成形，有許多民眾前去搶拍。彩繪稻田觀景平台10將於日啟用後，開放到27日。

農業局長李朝塘表示，台南後壁區、柳營區、新營區及六甲區為4大水稻產區，今年台南市政府更強推「台南16號好米」，具有日本越光米米質的口感；好米季活動現場將展示台南市各家農會及碾米廠所生產的品牌米，並使用香甜Q彈的台南16號米製作各式米食點心，供現場遊客品嘗。

10月10日開幕當天，林鳳營陸橋下有熱鬧的農村市集，彩繪提袋、果凍花等等首作DIY活動，報名費全數捐贈弱勢團體。開幕當天拍照打卡，還可享用創意壽司、荷葉飯、珍珠丸子、玄米茶等13種限量美味料理。

林鳳社區發展協會也配合活動推出8梯小旅行，帶領遊客體驗稻田彩繪之壯闊、探索菁埔埤塘落羽松之美、參訪三百多年歷史的赤山龍湖巖；此外，還帶大家參觀林鳳營牧場、林鳳營故事館、六甲農會糧倉、蘭都觀光工廠、瑞芳製瓦廠，都是平常難得一訪的景點。

農業局表示，活動於六甲區林鳳營陸橋旁展出，民眾可選擇搭乘台鐵至百年車站「林鳳營車站」後步行前往，或是搭乘大台南黃1或黃2公車前往觀賞。

(中時 )