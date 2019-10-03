市議員楊典忠現場會勘後表示，水公司應協同中油釐清權責後進行理賠。（陳淑娥攝）

台中市梧棲區臨港路2、3段一帶自來水管線，3日突然斷裂致緊急停水，百餘戶住家慘遭影響，附近餐廳老闆氣沖沖表示，養殖池的魚蝦都死光了，直呼賠大了！市議員楊典忠要求水公司及中油盡速釐清權責進行理賠。

自來水公司第4區管理處沙鹿營運所3日上午公布停水訊息指出，梧棲區臨港路2段與3段交界，由於安良港大排旁自來水管進行破管搶修，影響停水戶數達138戶，預計晚間8點完成修復。

附近海龍王餐廳老闆氣炸說，餐廳沒水做生意，連養殖池魚蝦都死光了，賠大了，他向議員楊典忠陳情請求理賠協助。

楊典忠表示，自來水管破處鄰近中油天然氣管線工程，施工單位說明是自來水管線跨安良港大排基座遭海水沖刷掏空致「自然斷裂」；但水公司沙鹿營業所則說，中油工程單位埋設天然氣管線進行抽水工程，致自來水管基座支撐遭掏空下陷，他們也是受災戶。

楊典忠認為，水公司應盡速修復管線，以提供民生用水需求，至於權責理賠，水公司應協同中油釐清後確認。

(中時 )