今年U18世界盃棒球賽幫助中華隊摘金的MVP投手余謙、捕手兼外野手羅暐捷今天應邀出席2020渣打台北公益馬拉松一般報名開跑記者會，分享了近況，余謙透露上大學後為了保護手臂，會先以後援為主，對於自己U18後成為家人、親友間關注的焦點，他自己希望不要太在意這些目光，還是先專心把成績拚出來比較重要。

余謙是開南大學新鮮人，結束U18之後所有行程，9月15日才到學校報到，協會盃還來不及出賽，梅花旗則是除了這項有25隊參加、單淘汰的比賽球隊一戰就出局，加上比賽中分數落後較多，所以也沒登板，未來大學賽事自己在隊上的角色，余謙透露主要以後援主，因為教練不想讓他投太多造成受傷風險，等到較重要的階段才考慮讓他先發。

因為U18的好表現，讓余謙頓時成了球迷關心焦點，對於棒球給他帶來的名氣，他回應：「我也想低調，不希望自己被這些目光影響，還是想把注意力放在繳出好成績，再去享受他人的目光。」

至於旅外，仍是他未來的目標，中華職棒則是在旅外之後的選擇，他透露，是有國外球隊透過家人接觸，希望能夠用實力獲得青睞，美國職棒則是他最大的夢想。

已經到中職統一7-ELEVEn獅二軍報到約一個月的羅暐捷，雖然適應的還不錯，不過因為自己是隊上年紀最小成員，還不敢跟前輩們開玩笑，主要跟年紀比較近的球員如張偉聖、李丞齡有較多互動，接下來要加強重量訓練，厚實身體強度去面對漫長的職棒賽季。

羅暐捷說：「進入職棒後也會願意做捕手，現在就是要準備好把身體練強壯點，有足夠的強度去應付比賽。」

(中時電子報)