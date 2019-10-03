娜迪雅．穆拉德透過紀錄片，強調自己為族人發聲的主張。(台灣國際女性影展提供／王寶兒台北傳真)

歷經毆打、強暴、滅族的重重浩劫，出身伊拉克的亞茲迪女孩、去年的諾貝爾和平獎得主娜迪雅．穆拉德，幸運從恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)的掌控下逃離，努力向世界疾呼亞茲迪族正在遭遇的酷刑。但隨著世人的關注增多，為族人發聲的願望卻逐漸被鎂光燈帶離了焦點。在紀錄片《倖存的女孩》中，娜迪雅沉痛地說，「我要大家知道我在做甚麼，但我要他們知道這不是工作，我要他們知道這是在求助。」

娜迪雅表示，她能理解前去訪問她的所有媒體，都會需要知道來龍去脈，「但我被問了好多問題，比如『他們是怎麼強姦妳的』、『出名對妳有何意義』，根本不該問這類的問題，我想被問到的問題是『經歷這種痛苦的女孩有多年輕』、『要怎樣為亞茲迪族爭取權益』、『如何避免女人成為戰爭受害者』，這些才是我更想常被問的問題。」

紀錄片導演亞歷山德里亞．孟買，透過媒體所追逐的娜迪雅、在媒體上發聲的娜迪雅、或是努力爭取國際關注的娜迪雅，拼湊出西方世界對她的關注，多僅著重於娜迪雅的個人經歷，而忽略了她真正想要呼籲的議題：「亞茲迪族如何在國際間得到幫助。」並透過紀錄片，讓娜迪雅能夠直接與觀眾對話，重申自己的主張。

娜迪雅與其家人，原住於伊拉克的小村莊克邱，但在2014年8月伊斯蘭國入侵，將信奉亞茲迪宗教的族人們，安上了「信奉魔鬼」的虛有罪名，實行亞茲迪族人的種族滅絕。男人全數槍決，年長女性遭到屠殺，年幼男孩被迫加入伊斯蘭國，年輕女性則淪為交易品，在人口黑市兜轉。娜迪雅當時便淪為性奴，過著毫無尊嚴而絕望的日子，所幸後來成功逃脫，得站上世界舞台為族人發聲。

娜迪雅的努力疾呼，使聯合國任命其為人口販賣倖存者尊嚴親善大使，她也在人權律師的協助下，籲請聯合國調查亞茲迪族人一案，試圖以大屠殺罪名，審判伊斯蘭國指揮官，於2017年獲聯合國核准，針對伊斯蘭國的滅族惡行展開調查。

娜迪雅於去年在台出版的自傳《倖存的女孩》中，呼籲一般人：「世人必須認識亞茲迪人是誰，必須了解，世界各地的少數族群，不論人口多麼少，都該有發言權、該被保護。我相信有愈多人認識我們，我的孩子和他們的孩子就愈不會活在種族滅絕的恐懼中。」

紀錄片《倖存的女孩》將在10月4日於台灣國際女性影展中播出。

(中時 )