導演陳芯宜更貼身記錄了懷孕女性的心聲，透過她的告白，赤裸裸的揭出女體被社會賦予的期望。(台灣國際女性影展提供／王寶兒台北傳真)

《尋找乳房》以女性觀點闡述自身經驗。(台灣國際女性影展提供／王寶兒台北傳真)

公民團體日前提出公投案，提議懷孕滿八週女性不得墮胎，不僅引起社會關注，也讓女性自主權成為大眾討論焦點之一。而女性的身體或是內在，在社會眼光中，是否仍有特別的期待及標準？紀錄片《尋找乳房》透過近三十位女性的訪談，讓觀眾得以從女性觀點了解女性最真實的感受。

《尋找乳房》中的女性，所談論的面向非常廣泛，包含了發育的過程、外界看待女體的眼光、疾病、自己看待自己的想法，甚至私密話題，如自慰、乳房、月經等等。導演陳芯宜更貼身記錄了懷孕女性的心聲，透過她的告白：「我覺得我就像個生產孩子的容器。」赤裸裸的揭出女體被社會賦予的期望，以及女性因期待而負荷的壓力。

陳芯宜表示，這些女性所分享的，遠遠比她所預期的還要豐富、動人，甚至讓身處訪談者的她，也深深被這些女性震懾，「每個人都擁有自己的價值觀，我在訪談中，被每個人所擁有的、各式各樣價值觀強烈衝擊，有滿滿的感想，從她們身上也學到很多。」

陳芯宜透露，《尋找乳房》的拍攝，源於多年前在拍攝無垢舞蹈劇場的紀錄片《行者》，舞者多為女性，大家聚在一起，自然便會聊到身體的狀況，「當時就發現，怎麼每個人好像身體都會有些小毛病，後來慢慢思考，身體跟我們的生活有甚麼樣的關聯，便決定先以女性為主，訪談每個人的一些想法。」

《尋找乳房》將於台灣國際女性影展中播出，播映日期為10月6日及10月11日。

(中時 )