全國漁民節將在5、6日，於桃園漁會大樓旁的景觀薄膜天幕舉辦，包含食魚文化體驗、漁業推廣成果展、海風特產市集、漁村四健DIY、牽罟及吹風螺等。5日晚上的晚會還有藝人蔡小虎、李千那、高向鵬、詹雅雯參加。

桃園市副市長游建華指出，全國漁民節首度在桃園舉辦，5日開始連續2天舉辦活動，晚間的模範漁民頒獎表揚晚會除了表彰模範、優秀漁民、績優員工及承銷人，也邀請蔡小虎、詹雅雯、高向鵬、李千那及神棍樂團等歌手開唱。

另外還有漁業推廣成果展，介紹四季漁產，讓民眾了解漁業知識。海風特產市集則是有在地農漁特產可以購買。漁村四健DIY則是用寓教於樂的方式，讓民眾更了解漁村。牽罟及吹風螺體驗，則是客庄漁村的特色。食魚文化競賽活動也結合各年齡層都適合參與的闖關活動、親子教育等。

游建華說，市府和桃園區漁會合作，以4.9億經費改造竹圍漁港，其中天幕可以容納約2000人，總經費約5000萬元，此次舉辦漁民節，就是使用天幕場地。民眾若想了解相關資訊，可以至全國漁會臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )