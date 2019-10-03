2020總統大選倒數即將進入百日之內，根據最新民調顯示，蔡英文支持度達到50%，韓國瑜則為38%。另外，喜歡蔡英文的37%，不喜歡的44％；喜歡韓國瑜的31％，不喜歡的52％。趙少康認為，韓粉很好，要往外擴張，一票拉一票，要把不喜歡的人先轉為「中立」、「沒有態度」，再想辦法變成喜歡，韓國瑜一定要設法扭轉！

根據《TVBS民調中心》最新民調結果顯示，若明年總統大選，最後是民進黨蔡英文與國民黨韓國瑜兩人對決的情況，蔡英文總統支持度為50%，韓國瑜則為38%，與9月份的TVBS調查相較，雙方差距由7個百分點擴大為12個百分點。

調查若將朱立倫成為韓國瑜副手，與蔡英文對決，韓朱配支持度為44%，蔡則為49%，雙方差距僅剩5個百分點。

另外，喜歡蔡英文的37%，不喜歡的44％；喜歡韓國瑜的31％，不喜歡的52％。蔡英文的信任度41％，不信任度46％；韓國瑜信任度30％，不信任度55％，

對此，趙少康在《趙少康x尹乃菁觀》Youtube政論節目中嘆氣，超過一半的人不喜歡韓國瑜，怎會變成這樣子？

趙少康認為，韓粉很好、很厲害、很堅定，但不夠，但是要往外擴張，一票拉一票。韓國瑜的策略是，要把不喜歡的人先轉為「中立」、「沒有態度」，再想辦法變成喜歡。韓國瑜一定要設法扭轉！

(中時電子報)