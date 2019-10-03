中國航空航天領域著名教育家及科學家、北京航空航天大學教授文傳源，周二（1日）凌晨0時12分因病醫治無效，在北京逝世，享年101歲。

陸媒報導，文傳源是北京航空航天大學自動化學科始創人之一，亦是中國飛行器控制、制導與仿真學界的泰山北斗。早在1958年，文傳源便帶領師生成功研製出中國首架無人機「北京五號」，並在當年10月1日試飛成功。

北航校方周三（2日）發布訃告，指文傳源的遺體告別儀式將於下周一（7日）上午9時，在八寶山殯儀館竹廳舉行。

(中時 )