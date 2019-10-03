北航教授文傳源逝世 曾研製出大陸首架無人機 19:372019/10/03 中時 林勁傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 文傳源在北京逝世，享年101歲。（翻攝自東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國航空航天領域著名教育家及科學家、北京航空航天大學教授文傳源，周二（1日）凌晨0時12分因病醫治無效，在北京逝世，享年101歲。 陸媒報導，文傳源是北京航空航天大學自動化學科始創人之一，亦是中國飛行器控制、制導與仿真學界的泰山北斗。早在1958年，文傳源便帶領師生成功研製出中國首架無人機「北京五號」，並在當年10月1日試飛成功。 北航校方周三（2日）發布訃告，指文傳源的遺體告別儀式將於下周一（7日）上午9時，在八寶山殯儀館竹廳舉行。 (中時 ) #無人機 #教育 #文傳源 #航天航空大學 #科學家 也許您會感興趣 推薦閱讀 使用達8成 以成無人機作戰王國 09:192019/09/30 軍事 閱兵方陣武器混編 秀協同作戰力 04:092019/10/01 焦點新聞 無人機考照瘋 扶不起產業鏈 04:102019/10/01 生活新聞 無人機飛行空域 14縣市未表態 04:102019/10/01 生活新聞 防美闖近海 陸亮鷹擊-18威懾 04:092019/10/02 焦點新聞 滬啟用太赫茲安檢 非金屬也現形 04:092019/10/02 焦點新聞 無人機代噴藥 農委會開班輔導考照 12:032019/10/02 生活 無人機農藥代噴管理 農委會開設專班輔導考照 14:032019/10/02 財經 說清楚 無偵8和轟-6N到底什麼關係 15:462019/10/02 軍事 工研院與新北警局 打造無人機行動專網中心 11:532019/10/03 財經 兩岸熱門新聞 陸學者分析斷橋報告瘋傳 網友：台灣還扯不清 - 兩岸 十一閱兵不好看？ 大陸公安：先關7天 - 時政 示威不准遮臉 港府即將頒布《禁蒙面法》 - 兩岸 陸生破壞連儂牆 陸委會：主管機關會依法查處 - 兩岸 傳港府研議宵禁令 行政會議成員倡緊急法較可接受 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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