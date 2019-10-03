最近大陸舉行「十一」國慶70周年大閱兵，閱兵也成為大陸網上熱門話題。不過閱兵還沒開演，就有大陸男子因在聊天室中指稱閱兵「有啥看的」？並說要「打起來才好看」，聊天網友將對話截圖上傳後引發熱議，結果閱兵還沒開始，警察先找上門，還將該男子處以行政拘留7天。

據《星島網》報導，這名四川省男子網名「24K純帥」，在「十一」國慶前幾天與網友談及閱兵活動，發表了「不就是走方陣，看飛機坦克大砲」、「打起來才好看」，更稱想知道那麼多的人「要煮多少豬伙食」等語，即使其他人出言提醒仍持續發表類似言論。

警方指出，「24K純帥」真實身分為24歲的戚X龍，四川閬中人，曾在上月29日在網上發布「精日」（精神日本人）言論，並多次針對閱兵發表不當言論，即使網民提醒仍然肆意侮辱參加閱兵式相關人等。

對話截圖被上傳之後，引起網民不滿。閬中公安網警隨後將戚男傳喚到案，男子對自己的違法行為供認不諱。警方在9月30日凌晨決議，對戚男作出行政拘留7日的決定。

(中時電子報)