台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，讓遊客與神同行。（劉秀芬攝）

鯤鯓王平安鹽祭 10月周周有精彩活動

備受期待的台南南鯤鯓代天府「鯤鯓王平安鹽祭」系列活動雙十假期起跑，11至12日連續2天於北門水晶教堂、井仔腳鹽田有浪漫音樂會暖身，19日推出一日鹽工體驗，26日至27日重頭戲平安鹽祭登場，今年領取平安鹽袋特別規畫樂齡族優先通道，還送阿公阿嬤限量平安鹽袋抱枕。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處將今年「鯤鯓王平安鹽祭」結合北門小鎮漫遊，擴大舉辦一系列活動，10月11日起周周都有精彩活動。11日至12日先登場的北門夕陽音樂會，結合文創市集，邀請知名歌手、國立台灣交響樂團演出，讓民眾在浪漫樂曲中享受絕美夕陽的洗禮。

延續去年以請鹽儀式為平安鹽祭開啟序幕，今年26日一早先將平安鹽從井仔腳瓦盤鹽田護送至南鯤鯓代天府凌霄寶殿，下午平安鹽祭正式開始，安排了多項精彩活動、好吃好逛的美食伴手禮展售會，最後以「返本還原（鹽）」儀式，將已祈福完畢的平安鹽送回井仔腳，並將福氣帶回保佑北門。

雲管處今年特別以朱府王爺設計限量1萬2000份的鹽福袋、限量平安的鹽袋抱枕，廟方也準備3萬份鹽福袋，將於博杯挑戰賽或祈福法會等活動中發放。有鑑於往年排隊領取鹽福袋人潮眾多，今年規畫樂齡族優先通道，60歲以上樂齡族可優先領取鹽袋，70歲以上之樂齡族憑身分證件可兌換限量平安鹽袋抱枕。

雲管處處長徐振能表示，台灣好行西濱快線特別打造「王爺巴士」，將南鯤鯓代天府五府千歲中的「朱府王爺」Q版造型神偶，安座在西濱快線好行巴士車上，期待民眾搭乘西濱快線感受「與神同行，平安同行」，一同體驗平安鹽祭及漫遊北門小鎮。

(中時 )