國民黨傳出有意將黨主席吳敦義列不分區立委名單，連黨內都出現反對聲浪，台南市兩位國民黨立委提名人蔡育輝與蔡淑惠兩人3日開第一槍，要發起全台串連活動，公開呼籲黨中央在不分區立委人選上不要提出「夕陽」的老將名單，要以「朝陽」的年輕人選作優先考量。

距離總統與立委選戰剩100多天，台南市有機會一搏的國民黨選區立委，很擔心黨中央的選戰策略影響到地區選情，其中，國民黨近日傳出吳敦義要列不分區立委第一位的消息，就讓立委第1選區的蔡育輝與第5選區的蔡淑惠擔心影響選情。

蔡育輝認為國民黨已是百歲政黨，加上民進黨的抹黑追殺，跟年輕人的距離越來越遠，他肯定吳敦義退出總統初選提名的胸襟，但希望在不分區立委名單上，大老們應作出榜樣，給予專業且有論述能力的年輕世代更多機會，提出如同吸票機的新血名單，取代就像碎紙機的大老名單，爭取年輕族群之持。

蔡淑惠直言在基層中感受到鄉親「恨鐵不成鋼」的怒火，她情願相信黨內大老卡位立委的傳聞是假的。她表示自己站出來反對黨內不分區提夕陽名單，可能顛覆國民黨百年老店的倫理，但今日台灣各政黨生態都逐漸泡沫化，只有大破大立注入新血的國民黨，才有能力與民進黨抗衡。

兩人強調，洪秀柱女元帥南征讓人看到國民黨人犧牲奉獻的創黨精神，胡志強也說過大老們該優雅轉身，因此她強調要「用壯育青」，拒絕政治分贓，重塑政黨形象。

兩人同稱不惜開第一槍，更要發起全台串聯活動，呼籲黨中央的不分區立委不要拿出一份「夕陽」碎紙機名單，請提出一份「朝陽」吸票機名單，為中華民國注入活水。

(中時 )