朱宗慶打擊樂團結合打擊樂與戲劇元素，推出擊樂劇場作品《泥巴》，表現一步一腳印的台灣精神。（朱宗慶打擊樂團提供／李欣恬台北傳真）

朱宗慶打擊樂團結合打擊樂與戲劇元素，推出擊樂劇場作品《泥巴》，透過音樂，表現質樸的人情，以及人們為追尋夢想的堅韌意志力。（朱宗慶打擊樂團提供／李欣恬台北傳真）

把陶瓷、大甕搬上擊樂舞台，朱宗慶打擊樂團結合打擊樂與戲劇元素，推出作品《泥巴》，取材苗栗頭份蘆竹湳林家故事，表現台灣精神和質樸的人情，以及人們為追尋夢想的堅韌意志力，導演李小平表示：「台灣人的精神就是一步一腳印，隨時可以重新來過的堅強毅力。」

藝術總監朱宗慶表示，故事從台灣精神出發，但可進一步延伸到全世界的每個人，都在尋找一個安身立命的家，「那樣的『家』，讓人身心安定，找到這樣的『家』，是每個人的課題，無關種族，沒有國界之分，是生命力的展現與追尋。」

《泥巴》故事以傳承父親志業、把台灣瓷器發揚光大的瓷器達人林光清為原型，描述從小喜歡玩泥巴的小男孩，長大後也成為與泥巴為伍、捏著泥胚的職人，為求做出最好品質的作品，不惜多次摔壞已完成的瓷器，再從頭來過。其中代表林光清重要生命印記的龍眼樹、苗栗蘆竹湳的月娘傳說、特色蘿蔔燈等意象，也都在其中。

擔任作曲的作曲家洪千惠表示，她以音樂表現場景和角色，「龍眼樹對主人翁而言，是很重要的場景，我以木琴代表龍眼樹的意象，月娘則是選擇帶有晶瑩剔透聲響的鐘琴和有音高的風鈴

。」洪千惠表示，泥巴既是作品名稱，也是主角的名字，「裡面會聽到一個特殊的節奏鋪陳，表現『泥巴』。」

李小平表示，劇中也呈現了林光清長年跑步習慣的狀態，「是什麼原因，讓一個人這麼堅持、有毅力？那種一步一腳印跑著的樣子，內在一定有我們想像不到的韌性，樂手會踏實地傳遞這分力量。」

值得一提的是，《泥巴》的樂手除了掌握手上樂器，也得擔任演員，加入走位、唱歌、舞蹈等表演形式。此外，舞台上的樂器多元，除了傳統打擊樂器，還有以木板特別製作的樂器、巫毒鼓、來自非洲烏干達的傳統樂器阿瑪丁尼（Amadinda）等。

《泥巴》將於11月23日至24日在台中國家歌劇院大劇院、11月29日至12月1日在台北城市舞台、12月7日至8日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院、12月14日至15日在苗北藝文中心演藝廳登場。

(中時 )