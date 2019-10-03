綠湖公園地下停車場工程正辦理統包工程招標文件公告。（新北市交通局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市交通局爭取中央前瞻計畫補助停車場興建，日前新北市三重區重陽公園、信義公園、蘆洲區永康公園及新店區綠湖公園等4座地下停車場工程獲核定，交通局表示，4座停車場預計2020年中至2022年陸續完工，完工後共可提供877格小型車位

4案停車場工程將於109年中至111年陸續完工，完工後共可提供877格小型車位，紓解三蘆地區及新店區停車需求。

交通局表示，此次核定案件因前次未獲中央核定，市府於6月28日再修正報告書提送交通部，共核定工程總經費12.45億元，市府負擔6.57億元，另中央補助5.88億元。

交通局表示，市府除已著手重陽公園及信義公園案停車場工程相關招標前置作業，加速進行工程設計、發包、施工等各階段作業，預計2022年底完工；永康公園地下停車場工程正辦理地下3層樓地板施作，預計2020年4月完工，而綠湖公園地下停車場工程正辦理統包工程招標文件公告，預計2021年底完工。

交通局長鍾鳴時表示，市府配合「前瞻基礎建設」改善停車問題，已獲中央補助22案停車場工程補助，除三重商工地下停車場已於今年9月1日正式營運外，其餘21案停車場目前皆已依預定期程進行工程設計或施工中，完工後將共可提供7197格小型車位、2100格機車位。

(中時 )