嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）

嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）

Boucheron的Hopi Ring蜂鳥指環，鑲嵌1顆枕形切割金綠柱石約35克拉，約264萬元。（Boucheron提供）

Boucheron的Serpent Boheme系列項鍊，約7萬2000元。（Boucheron提供）

Boucheron的Plume de Paon系列耳環，約291萬元。（Boucheron提供）

Boucheron的Plume de Paon系列項鍊，約167萬元。（Boucheron提供）

Boucheron的Plume de Paon系列鑽戒，約39萬6000元。（Boucheron提供）

原本是「不婚族」的天心，於2016年閃電結婚後，整個人都變了，原本嬌貴慵懶、怕難怕吃苦的她，竟然也會走出戶外，陪著韓國攝影師老公金英敏上山下海，露營、野餐、登山無所不包，甚至還挑戰「韓國第一高峰」漢拏山，讓人驚訝天心的改變。

「老公是戶外咖，原本只是好奇跟著，跟著跟著就玩出興趣來！」天心笑說，老公熱愛大自然，經常背著乾糧和裝備一個人登山，可以好幾天不連絡，讓她非常好奇，先是要求老公開視訊觀察，後來就吵著要跟。

走出戶外、擁抱大自然看似容易，但對天心來說，是一項全新的挑戰。渾身貴氣的天心，以往為了保養白皙肌膚，出門都得撐傘，最誇張的是一次是坐在保母車裡，陽光從車窗灑進來，天心就急忙忙地在車內打起傘來，誇張行逕讓工作人員瞠目結舌。

天心的嬌貴，卻因為老公金榮敏而有了改變，只不過轉型的初期不免狀況百出，讓人哭笑不得。「最大的狀況，就是我愛賴床啊！」天心紅著臉笑說，一回是上山看日出，四點就要起床，但她就是起不來老公不急也不氣，坐在床邊等她醒來，就這樣錯過了日出美景。

另一回是挑戰「韓國第一高峰」漢拏山，同樣也是賴床，快到中午了才出發，結果爬了一半就得折返，無緣攻頂，「我很懊惱，他倒是好脾氣，安慰我下次再來，機會很多！」

美滿幸福的婚姻，讓天心散發自信的神采，不僅看起來比起以往更加健康、美麗，影藝事業也更上一層樓，最近更以《最佳利益》廣受好評，該劇版權熱銷到星馬美日等六國，月底還將與溫昇豪一同出席新加坡的星和璀璨星光夜，擔任頒獎嘉賓。

這回天心受邀拍攝寶詩龍（Boucheron）珠寶專題，佩戴棕櫚葉風格的Plume de Paon系列和線條纏繞的Serpent Boheme系列頂級珠寶，並巧妙混搭Boucheron最經典的Quatre系列指環，婚姻幸福的天心在奢華貴氣珠寶的陪襯之下，更添神采、更增美豔。Boucheron為配合百貨周年慶，即起至10月9日要價逾3億元、150件頂級珠寶華麗登台，在台灣各大專賣店巡迴展。

(中時 )