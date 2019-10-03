嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）
嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）
嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）
嬌貴的天心婚後為愛上山下海、陪老公爬山露營，讓人驚訝天心的改變，佩戴Boucheron的Plume de Paon系列項鍊、Serpent Boheme指環和經典Quatre指環。（JOJ PHOTO攝，服裝提供／Michael Kors）
Boucheron的Hopi Ring蜂鳥指環，鑲嵌1顆枕形切割金綠柱石約35克拉，約264萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Hopi Ring蜂鳥指環，鑲嵌1顆枕形切割金綠柱石約35克拉，約264萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Serpent Boheme系列項鍊，約7萬2000元。（Boucheron提供）
Boucheron的Serpent Boheme系列項鍊，約7萬2000元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列耳環，約291萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列耳環，約291萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列項鍊，約167萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列項鍊，約167萬元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列鑽戒，約39萬6000元。（Boucheron提供）
Boucheron的Plume de Paon系列鑽戒，約39萬6000元。（Boucheron提供）

原本是「不婚族」的天心，於2016年閃電結婚後，整個人都變了，原本嬌貴慵懶、怕難怕吃苦的她，竟然也會走出戶外，陪著韓國攝影師老公金英敏上山下海，露營、野餐、登山無所不包，甚至還挑戰「韓國第一高峰」漢拏山，讓人驚訝天心的改變。

「老公是戶外咖，原本只是好奇跟著，跟著跟著就玩出興趣來！」天心笑說，老公熱愛大自然，經常背著乾糧和裝備一個人登山，可以好幾天不連絡，讓她非常好奇，先是要求老公開視訊觀察，後來就吵著要跟。

走出戶外、擁抱大自然看似容易，但對天心來說，是一項全新的挑戰。渾身貴氣的天心，以往為了保養白皙肌膚，出門都得撐傘，最誇張的是一次是坐在保母車裡，陽光從車窗灑進來，天心就急忙忙地在車內打起傘來，誇張行逕讓工作人員瞠目結舌。

天心的嬌貴，卻因為老公金榮敏而有了改變，只不過轉型的初期不免狀況百出，讓人哭笑不得。「最大的狀況，就是我愛賴床啊！」天心紅著臉笑說，一回是上山看日出，四點就要起床，但她就是起不來老公不急也不氣，坐在床邊等她醒來，就這樣錯過了日出美景。

另一回是挑戰「韓國第一高峰」漢拏山，同樣也是賴床，快到中午了才出發，結果爬了一半就得折返，無緣攻頂，「我很懊惱，他倒是好脾氣，安慰我下次再來，機會很多！」

美滿幸福的婚姻，讓天心散發自信的神采，不僅看起來比起以往更加健康、美麗，影藝事業也更上一層樓，最近更以《最佳利益》廣受好評，該劇版權熱銷到星馬美日等六國，月底還將與溫昇豪一同出席新加坡的星和璀璨星光夜，擔任頒獎嘉賓。

這回天心受邀拍攝寶詩龍（Boucheron）珠寶專題，佩戴棕櫚葉風格的Plume de Paon系列和線條纏繞的Serpent Boheme系列頂級珠寶，並巧妙混搭Boucheron最經典的Quatre系列指環，婚姻幸福的天心在奢華貴氣珠寶的陪襯之下，更添神采、更增美豔。Boucheron為配合百貨周年慶，即起至10月9日要價逾3億元、150件頂級珠寶華麗登台，在台灣各大專賣店巡迴展。

(中時 )

#天心