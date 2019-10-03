三重暖警肉身擋車 護9旬老翁過馬路（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市三重分局長泰派出所警員黃順吉、高偉哲於日前執行巡邏行經三重三和路時，見號誌已變直行車輛發動起步，仍有一名年約9旬陳姓老翁在斑馬線中央奮力過馬路，過程中因行動不便險些跌倒。

警員見狀趕緊衝上前，以肉身護陳姓老翁，幸好車輛駕駛紛紛禮讓，平安將老翁護送馬路後，路過駕駛們對警員的熱心行動感動萬分。

據了解，9旬老翁因家住三重區仁愛街上，每天習慣步行一公里前往仁愛街的便利商店光顧，當日天氣放晴炎熱，警員黃順吉、高偉哲扶老翁過街後，擔心老翁未補充水分，便一路攙扶老翁至便利商店，還購買礦泉水給老翁解渴。

老翁表示，「這輩子無機會和警察有所交集，第一次就感受到兩名警員的真誠與熱心，實在感動。」

三重分局提醒民眾，多加關心家中長者及家屬身心狀況，若有失智長者可以讓其在身上佩戴有連絡方式之愛心手環或是項鍊，讓長者可以在最短的時間，回到溫暖的家。

(中時 )