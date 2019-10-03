世界12強棒球賽中華隊名單於日前公布，為厚實12強中華隊教練團陣容，中華職業棒球大聯盟及洪一中總教練力邀甫於上週日完成引退儀式的「恰恰」彭政閔（中信兄弟）擔任中華隊打擊教練。

彭政閔將自中華隊集訓期間開始，協助洪一中總教練以及教練團指導中華隊選手。將其多年優異的打擊和守備經驗傳承給中華隊選手，幫助中華隊爭取佳績。

彭政閔原定是在今年球季結束後，前往國外進修並學習教練職務，不過他的第一份教練工作很快就找到了，直接加入12強賽國家隊教練團，與曾豪駒共同擔任打擊教練。

彭政閔不僅有多年國際賽經驗，對於穩定軍心也有很大的幫助，有如中華隊的「神主牌」，有了彭政閔的加入，再加上總教練洪一中、牛棚教練王建民等人，組成最強教練團。

彭政閔曾在引退記者會說過，雖然有些人會認為「好球員不一定是好教練」，不過彭政閔說，只要透過訓練自己，把想法和經驗傳承給後輩，好的球員就就能成為更好的教練。另外彭政閔曾透露轉任教練後，可能不會再使用23號作為背號，12強賽事彭政閔擔任教練會用什麼號碼，也令人好奇。

(中時電子報)