台北市長柯文哲推出「天空計畫」後，15米寬道路電纜都已地下化，但北市街道上仍可看到「電纜線」佈滿天空。議員應曉薇3日在工務委員會提出，「廢電線桿」竟被台電拿來給第4台業者附掛纜線。更誇張的是工務局在徹查纜線前還事先通知業者，查完又再掛回去。工務局長林志峯面對濫掛有無罰則更是一問三不知。

台北市工務局實施電纜地下化後，卻留下許多「廢電桿」，因未確實移除，遭第4台業者拿來濫掛纜線，應曉薇提出質疑，台電是否有向第4台收取掛線收費，並要求局長查明。工務局長林志峯卻一問三不知。

林志峯解釋，106年以前是由業者自己報附掛電纜數量，106年開始新工處才要求業者每年須提供電纜清冊，並進行清查。目前依「台北市區道路纜線管路設計管理辦法」規定，違者依「共同管道法」及「行政執行法」規定，可剪除纜線。

議員簡舒培反問工務局，「那清查後的結果呢？是否有業者違規？」工務局則說，「107年都在做數據資料調查，今年才正式開始清查。」讓應曉薇痛批，這根本是「工務局的漏洞！」

另外，簡舒培也批評，工務局每年花很多預算在「清纜線」，甚至動用第二預備金，清完後業者再掛，這根本是浪費公帑！應該要移除「廢電桿」， 空桿在那就是因沒有罰則，台電才會苟且偷生。

最後議員們共同決議，要求工務局在期限內改善，並清查空桿、訂出移除日期和違規罰則，另外，也將原訂辦法提升為自治條例。

(中時 )