打造「青草地」在地品牌的金門縣畜試所，繼廣受歡迎的鮮乳和冰品後，再結合當地小農推出有機「火龍果冰淇淋」。（李金生攝）

打造「青草地」在地品牌的金門縣畜試所，繼廣受歡迎的鮮乳和冰品後，再結合當地小農推出有機「火龍果冰淇淋」，明（4）日在金馬聯合服務中心廣場舉辦的「2019金門黃金週」首次上市，與兩岸遊客分享健康好口味。

縣畜試所長許績鑫強調，這是該所青草地鮮乳與在地火龍果的完美結合，期待口感綿密、香濃可口的冰淇淋，在消費大眾的味蕾碰撞出清新好滋味，成為金門本地另項招牌消暑聖品。

該所表示，「火龍果冰淇淋」於推廣期間每盒售價30元，10月4日至10月6日將於金馬聯合服務中心前廣場的「2019金門黃金週農產行銷活動」初次亮相，每天限量150份，想要用銅板價品嘗優質小農冰淇淋者，要好好把握時機，以免向隅。

許績鑫表示，此次跟金湖鎮泳德火龍果觀光果園呂世強阿伯合作的冰淇淋，以健康、天然為主題，這也是該所與小農合作的「第一炮」，未來將與更多在地小農合作，積極開發多元新口味，讓青草地冰淇淋充滿無限可能。

另該所今年度也獲離島建設基金補助，引進新型義式冰淇淋機正進行測試中，在推廣在地乳冰品多元化的大目標下，未來新機種調校完成後，將同步在該所旅遊門市製售高檔義式冰淇淋，讓鄉親和遊客吃到不一樣的好口味。

(中時 )